Avec les yeux du XVIIIe siècle, entre musée et jardin, Giardini Reali – Musei Reali Torino, Turin

Avec les yeux du XVIIIe siècle, entre musée et jardin Samedi 6 juin, 17h30 Giardini Reali – Musei Reali Torino Torino

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Une visite participative qui commence au deuxième étage de la galerie Sabauda pour continuer dans les jardins royaux.

Grâce à l’utilisation de la méthode Stratégies de pensée visuelle, on passera de l’observation lente et détaillée du jardin décrit dans la vue de Bernardo Bellotto à l’exploration et à la découverte des différentes phases historiques qui caractérisent l’importante zone verte des Musées Royaux.

Giardini Reali – Musei Reali Torino piazzetta reale 1 Turin 10122 Centro Torino Piemonte 011 5211106 https://museireali.beniculturali.it/giardini-reali/ https://www.facebook.com/museirealitorino/ [{« type »: « email », « value »: « mr-to.edu@cultura.gov.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

© Musei Reali Torino