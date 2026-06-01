Nature à voir, histoires à raconter dans le jardin du roi, Giardini Reali – Musei Reali Torino, Turin
Nature à voir, histoires à raconter dans le jardin du roi, Giardini Reali – Musei Reali Torino, Turin samedi 6 juin 2026.
Nature à voir, histoires à raconter dans le jardin du roi Samedi 6 juin, 15h00 Giardini Reali – Musei Reali Torino Torino
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Visite et atelier pour les familles à la découverte des jardins royaux : l’observation d’arbres, de fleurs et d’animaux, aboutira à la création d’un petit livre personnalisé.
Giardini Reali – Musei Reali Torino piazzetta reale 1 Turin 10122 Centro Torino Piemonte 011 5211106 https://museireali.beniculturali.it/giardini-reali/ https://www.facebook.com/museirealitorino/ [{« type »: « email », « value »: « mr-to.edu@cultura.gov.it »}]
Rendez-vous dans le jardin 2026
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