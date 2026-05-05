Avec un grand A : un cabaret des artistes du Super Théâtre Collectif Super Théâtre Collectif Charenton-le-Pont

Une soirée festive autour de l’Amour – des Amours même pourrait-on dire.

Les compagnies La Furibunda, Le coup monté et Mercure rétrograde proposent des numéros tout au long de cette soirée cabaret. Des numéros festifs, hybrides et éclectiques qui offrent différentes explorations des multiples facettes de l’Amour.

Pour le faire rayonner sous toutes ses formes, et de toutes ses couleurs, comme les paillettes.

Si, l’année passée, nous parcourions les zones d’ombre et de lumière du désir, cette fois nous investissons le lieu pour parler des amours. Amours plurielles, fragmentées, complexes, joyeuses, inachevées, politiques. Amours choisies, amitiés profondes, amours queer, amours familiales, amours impossibles, amours de soi. Parce que l’amour n’est jamais un seul geste, ni un seul récit.

Dans une démarche de convivialité, ces performances seront accompagnées de boissons et mets à prix doux, transformant le Super Théâtre Collectif en un grand banquet.

Pour cette Nuit Blanche, nous proposons une célébration collective : une mosaïque d’amours qui se révèlent, se croisent et se réinventent ensemble.

Les artistes du Super Théâtre Collectif de Charenton vous invitent chez eux pour un cabaret placé sous le signe de l’amour avec trois grands A : Amours, Appétit et À boire

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit

Durée : 2h30

(Entrées/sorties libres pendant la soirée)

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Super Théâtre Collectif 86 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont



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