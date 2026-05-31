Aventure crépusculaire et poétique au Moulin des Marais, Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin, Mory

Aventure crépusculaire et poétique au Moulin des Marais Samedi 27 juin, 20h30 Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Venez découvrir le Moulin des Marais en compagnie de Flora Delalande, poétesse et conteuse éprise de plantes sauvages et de paysages.

Dans une ambiance douce et poétique, elle vous invitera à (re)découvrir ce lieu changeant. La tendresse d’une fin de journée d’été, d’abord. Puis le jour tombant petit à petit sur un univers végétal foisonnant.

Au fil de cette immersion pas comme les autres, Flora créera une bulle hors du temps, entretissant les herbes, les chants d’oiseaux et les sens. Elle créera des moments poétiques et vous dira des poèmes débusqués entre les arbres.

Et s’il suffisait d’être là et d’écouter pour voir à quel point le monde autour de nous est vivant à la tombée du jour et aux premières étoiles ?

Prévoir des vêtements adaptés à la fraîcheur nocturne, des chaussures confortables pour la déambulation ainsi qu’un petit support pour s’asseoir à terre ou même une chaise pliante légère et facile à porter, selon ses besoins. Les personnes qui en ressentent l’utilité peuvent s’équiper d’une lampe pour la toute fin de balade, à condition qu’elle soit à lumière rouge (plus discrète pour la faune).

Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Poésie Art

Antoine Derrien pour Île-de-France Nature