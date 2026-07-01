Aventure et patrimoine au Camp de César, Camp de César – site archéologique, Laudun-l’Ardoise

Informations pratiques

Aventure et patrimoine au Camp de César Dimanche 20 septembre, 10h00 Camp de César – site archéologique Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Camp de César vous accueille pour une journée riche en découvertes et en convivialité.

Tout au long de l’événement, profitez de nombreuses animations pour petits et grands : ateliers pédagogiques, escape game, randonnée découverte et diverses activités autour de l’histoire et du patrimoine du site.

Une occasion idéale de découvrir ce lieu emblématique de l’Occitanie tout en partageant un moment ludique en famille ou entre amis.

Restauration sur place.

Camp de César – site archéologique 30290 Laudun-l’Ardoise Laudun-l’Ardoise 30290 Gard Occitanie 0430698021 http://www.laudunlardoise.fr Parking au pied du plateau. L’accès au site s’effectue ensuite par un chemin praticable, avec environ 15 minutes de marche à prévoir.

animations, ateliers pédagogiques, escape game, rando etc…. restauration sur place

©MAIRIE LAUDUN L ARDOISE