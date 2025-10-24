Neuvic

Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe

2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Aventuriers du parc, Insectes et oiseaux à la loupe

Adultes et enfants de 4 à 12 ans

Sous la conduite d’une animatrice spécialisée, partez à la découverte des insectes et oiseaux qui peuplent le parc. Découvrez lesquels sont amis ou ennemis des arbres.

Réservations obligatoires .

2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe

L’événement Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze