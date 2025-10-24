Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe Neuvic
Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe Neuvic mardi 21 juillet 2026.
Neuvic
Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe
2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Aventuriers du parc, Insectes et oiseaux à la loupe
Adultes et enfants de 4 à 12 ans
Sous la conduite d’une animatrice spécialisée, partez à la découverte des insectes et oiseaux qui peuplent le parc. Découvrez lesquels sont amis ou ennemis des arbres.
Réservations obligatoires .
2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe
L’événement Aventuriers du parc, insectes et oiseaux à la loupe Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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