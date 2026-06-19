Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic jeudi 23 juillet 2026.

Neuvic

Cinéma en plein aire Les Blues Brothers

Place Henri Queuille Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Séance de Cinéma en plein-air gratuite avec le film Les Blues Brothers

A partir de 19 heures restauration possible en présence du food truck Aux petits Oigons

A 20 heures concert de Blues avec Max Ferrauto Quartet (Durée 1 heure)

Au couché du soleil début de la séance (Assises non fournies)

Durant toute la manifestation une buvette sera sur place

Gratuit .

Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 91 27 romanzo1974@live.fr

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English : Cinéma en plein aire Les Blues Brothers

L’événement Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze