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Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic

Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic

Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Place Henri Queuille
Ville
19160 Neuvic
Département
Corrèze
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Neuvic

Cinéma en plein aire Les Blues Brothers

Place Henri Queuille Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Séance de Cinéma en plein-air gratuite avec le film Les Blues Brothers

A partir de 19 heures restauration possible en présence du food truck Aux petits Oigons

A 20 heures concert de Blues avec Max Ferrauto Quartet (Durée 1 heure)
Au couché du soleil début de la séance (Assises non fournies)

Durant toute la manifestation une buvette sera sur place
Gratuit   .

Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 91 27  romanzo1974@live.fr

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English : Cinéma en plein aire Les Blues Brothers

L’événement Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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