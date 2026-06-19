Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic
Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic jeudi 23 juillet 2026.
Neuvic
Cinéma en plein aire Les Blues Brothers
Place Henri Queuille Neuvic Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Séance de Cinéma en plein-air gratuite avec le film Les Blues Brothers
A partir de 19 heures restauration possible en présence du food truck Aux petits Oigons
A 20 heures concert de Blues avec Max Ferrauto Quartet (Durée 1 heure)
Au couché du soleil début de la séance (Assises non fournies)
Durant toute la manifestation une buvette sera sur place
Gratuit .
Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 91 27 romanzo1974@live.fr
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English : Cinéma en plein aire Les Blues Brothers
L’événement Cinéma en plein aire Les Blues Brothers Neuvic a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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