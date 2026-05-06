Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances
Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Coutances
Aventuriers nature
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Devenez aventuriers et passez un bon moment en famille dans la nature (cabane, défis et créations nature). À partir de 6 ans. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. Avec l’Association AVRIL. .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aventuriers nature
L’événement Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-05-06 par Partenaires extérieurs
À voir aussi à Saint-Pierre-de-Coutances (Manche)
- Petites bêtes des jardins Saint-Pierre-de-Coutances 7 juillet 2026