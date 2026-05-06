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Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances

Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances

Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 50200 Saint-Pierre-de-Coutances

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-de-Coutances

Aventuriers nature

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Devenez aventuriers et passez un bon moment en famille dans la nature (cabane, défis et créations nature). À partir de 6 ans. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. Avec l’Association AVRIL.   .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35  contact@associationavril.org

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English : Aventuriers nature

L’événement Aventuriers nature Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-05-06 par Partenaires extérieurs

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