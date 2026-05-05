Saint-Pierre-de-Coutances

Petites bêtes des jardins

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07

En compagnie de l’association AVRIL. Avec nos filets à papillons et nos boites loupes partons à la recherche de petites bêtes colorées dans le jardin ! Inscription obligatoire. Lieu de rdv précisé à l’inscription. 18 mois 4 ans .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Petites bêtes des jardins

L’événement Petites bêtes des jardins Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-05-05 par Partenaires extérieurs