Petites bêtes des jardins Saint-Pierre-de-Coutances
Petites bêtes des jardins Saint-Pierre-de-Coutances mardi 7 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Coutances
Petites bêtes des jardins
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
En compagnie de l’association AVRIL. Avec nos filets à papillons et nos boites loupes partons à la recherche de petites bêtes colorées dans le jardin ! Inscription obligatoire. Lieu de rdv précisé à l’inscription. 18 mois 4 ans .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petites bêtes des jardins
L’événement Petites bêtes des jardins Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-05-05 par Partenaires extérieurs