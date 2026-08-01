Avéron-Bergelle en fête Village Avéron-Bergelle
samedi 8 août 2026 · Village · Avéron-Bergelle
Informations pratiques
Avéron-Bergelle
Avéron-Bergelle en fête
Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Au programme de la fête locale qui se déroulera en deux temps.
Samedi 8 août
8h Concours de pêche à la Douze
9h Randonnée pédestre de +/- 10 km. Circuit avec passage par l’étang du Moura (collation prévue). Inscriptions souhaitées.
12h Apéritif à la salle des fêtes avec remise des prix concours de pêche. Un repas grillades sera proposé aux participants du matin qui auront réservé (11€ / pers.).
21h Repas traditionnel tourin à l’ivrogne, melon, omelette, piperade, méchoui agneau grillé, flageolets, dessert, café, Armagnac. Vin rouge et rosé compris. Animation musicale pour le repas.
Sur réservation et inscription impérative. (22€ / pers.; 8€ pour les enfants de moins de 12 ans).
Dimanche 9 août
10h30 Messe chantée en l’église St-Laurent Apéritif.
15h Concours de pétanque amateurs en doublettes. (Inscription sur place. 4€ / pers.).
21h30 Grand bal musette animé par Los Amigos.
23h Feu d’artifice conçu par upgrade Fireworks.
Samedi 15 août à 14h30
Concours de pétanque officiel en doublettes
Trophée Orlando Morandin
100€ Deuxième repêchage gratuit.
Coupe au vainqueur.
Buffet / buvette.
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Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 65 02 92 24 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr
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English :
Here is the schedule for the local festival, which will take place in two parts.
Saturday, August 8
8:00 a.m.: Fishing contest at La Douze
9 a.m.: Hike of approximately 10 km. The route passes by the Moura Pond (snacks provided). Registration recommended.
12:00 p.m.: Aperitif at the community hall with the fishing contest awards ceremony. A barbecue meal will be offered to morning participants who have reserved a spot (11? per person).
9:00 p.m.: Traditional meal: “tourin à l’ivrogne,” melon, omelet, piperade, grilled lamb “méchoui,” flageolets, dessert, coffee, and Armagnac. Red and rosé wine included. Live music during the meal.
Reservations and registration required. (22? per person; 8? for children under 12).
Sunday, August 9
10:30 a.m.: Sung Mass at St. Laurent Church—Aperitif.
3:00 p.m.: Amateur pétanque tournament in doubles. (On-site registration. 4? per person).
9:30 p.m.: Grand musette dance hosted by Los Amigos.
11:00 p.m.: Fireworks display designed by Upgrade Fireworks.
Saturday, August 15 at 2:30 p.m.
Official pétanque tournament in doubles
Orlando Morandin Trophy
100? Second round free.
Cup for the winner.
Buffet / refreshments.
L’événement Avéron-Bergelle en fête Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65