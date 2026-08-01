Avéron-Bergelle en fête Village Avéron-Bergelle

Informations pratiques

Avéron-Bergelle

Avéron-Bergelle en fête

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Au programme de la fête locale qui se déroulera en deux temps.

Samedi 8 août

8h Concours de pêche à la Douze

9h Randonnée pédestre de +/- 10 km. Circuit avec passage par l’étang du Moura (collation prévue). Inscriptions souhaitées.

12h Apéritif à la salle des fêtes avec remise des prix concours de pêche. Un repas grillades sera proposé aux participants du matin qui auront réservé (11€ / pers.).

21h Repas traditionnel tourin à l’ivrogne, melon, omelette, piperade, méchoui agneau grillé, flageolets, dessert, café, Armagnac. Vin rouge et rosé compris. Animation musicale pour le repas.

Sur réservation et inscription impérative. (22€ / pers.; 8€ pour les enfants de moins de 12 ans).

Dimanche 9 août

10h30 Messe chantée en l’église St-Laurent Apéritif.

15h Concours de pétanque amateurs en doublettes. (Inscription sur place. 4€ / pers.).

21h30 Grand bal musette animé par Los Amigos.

23h Feu d’artifice conçu par upgrade Fireworks.

Samedi 15 août à 14h30

Concours de pétanque officiel en doublettes

Trophée Orlando Morandin

100€ Deuxième repêchage gratuit.

Coupe au vainqueur.

Buffet / buvette.

.

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 65 02 92 24 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here is the schedule for the local festival, which will take place in two parts.

Saturday, August 8

8:00 a.m.: Fishing contest at La Douze

9 a.m.: Hike of approximately 10 km. The route passes by the Moura Pond (snacks provided). Registration recommended.

12:00 p.m.: Aperitif at the community hall with the fishing contest awards ceremony. A barbecue meal will be offered to morning participants who have reserved a spot (11? per person).

9:00 p.m.: Traditional meal: “tourin à l’ivrogne,” melon, omelet, piperade, grilled lamb “méchoui,” flageolets, dessert, coffee, and Armagnac. Red and rosé wine included. Live music during the meal.

Reservations and registration required. (22? per person; 8? for children under 12).

Sunday, August 9

10:30 a.m.: Sung Mass at St. Laurent Church—Aperitif.

3:00 p.m.: Amateur pétanque tournament in doubles. (On-site registration. 4? per person).

9:30 p.m.: Grand musette dance hosted by Los Amigos.

11:00 p.m.: Fireworks display designed by Upgrade Fireworks.

Saturday, August 15 at 2:30 p.m.

Official pétanque tournament in doubles

Orlando Morandin Trophy

100? Second round free.

Cup for the winner.

Buffet / refreshments.

L’événement Avéron-Bergelle en fête Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65