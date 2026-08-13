Avezac en Fête pour la Saint Barthélémy au village Avezac-Prat-Lahitte
vendredi 28 août 2026 · au village · Avezac-Prat-Lahitte
Informations pratiques
Avezac-Prat-Lahitte
Avezac en Fête pour la Saint Barthélémy
au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi 28 août
19h30 Apéro-Tapas animé par la banda PAFTAGA
23h30 Soirée animée par O’POSITIF.
Samedi 29 août
11h Rassemblement de mobylettes chez FELICAT
13h30 Concours de pétanque en doublettes
18h30 Safari Challenge Trail, Marche et Course d’orientation
Non chronométrées. Déguisée Thème Safari. Repas d’après-course
20h30 Apéro animé par LES HOTS DOGS
23h Grande soirée Rock animée par l’Orchestre PICK UP
Dimanche 30 août
12h30 Aubades
20h Soirée Rock avec SWING AVENUE.
Lundi 31 août
13h30 Concours local de pétanque en doublettes.
19h30 Soirée en musique Chez FELICAT.
Mardi 1° septembre
19h30 Monjetada animée par MONSIEUR GREG.
À la tombée de la nuit Feu d’artifice.
– Infos et inscriptions trail en ligne https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/marche-des-lions-et-course-safari)
Comme tous les ans, le partenariat avec la Sécurité Routière permettra la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre l’alcool au volant, dont des taxis gratuits ou encore des éthylotests gratuits. Pour que la fête reste belle, ne prenez pas de risques.
Bonnes fêtes à vous tous ! .
au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie associationdesjeunesdavezac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, August 28:
7:30 p.m.: Tapas and drinks hosted by the PAFTAGA band
11:30 p.m.: Evening entertainment by O’POSITIF.
Saturday, August 29:
11:00 a.m.: Moped meet-up at FELICAT
1:30 p.m.: Doubles pétanque tournament
6:30 p.m.: Safari Challenge: Trail running, hiking, and orienteering
No timing. Safari-themed costumes. Post-race meal
8:30 PM: Pre-party hosted by LES HOTS DOGS
11:00 PM: Big Rock Night hosted by the PICK UP Band
Sunday, August 30:
12:30 PM: Morning serenades
8:00 PM: Rock Night with SWING AVENUE.
Monday, August 31:
1:30 p.m.: Local doubles pétanque tournament.
7:30 p.m.: Musical evening at FELICAT’s.
Tuesday, September 1:
7:30 p.m.: Monjetada hosted by MONSIEUR GREG.
At nightfall: Fireworks.
L’événement Avezac en Fête pour la Saint Barthélémy Avezac-Prat-Lahitte a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65