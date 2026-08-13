Informations pratiques

Avezac-Prat-Lahitte

Avezac en Fête pour la Saint Barthélémy

au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 août

19h30 Apéro-Tapas animé par la banda PAFTAGA

23h30 Soirée animée par O’POSITIF.

Samedi 29 août

11h Rassemblement de mobylettes chez FELICAT

13h30 Concours de pétanque en doublettes

18h30 Safari Challenge Trail, Marche et Course d’orientation

Non chronométrées. Déguisée Thème Safari. Repas d’après-course

20h30 Apéro animé par LES HOTS DOGS

23h Grande soirée Rock animée par l’Orchestre PICK UP

Dimanche 30 août

12h30 Aubades

20h Soirée Rock avec SWING AVENUE.

Lundi 31 août

13h30 Concours local de pétanque en doublettes.

19h30 Soirée en musique Chez FELICAT.

Mardi 1° septembre

19h30 Monjetada animée par MONSIEUR GREG.

À la tombée de la nuit Feu d’artifice.

– Infos et inscriptions trail en ligne https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/marche-des-lions-et-course-safari)

Comme tous les ans, le partenariat avec la Sécurité Routière permettra la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre l’alcool au volant, dont des taxis gratuits ou encore des éthylotests gratuits. Pour que la fête reste belle, ne prenez pas de risques.

Bonnes fêtes à vous tous ! .

au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie associationdesjeunesdavezac@gmail.com

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English :

Friday, August 28:

7:30 p.m.: Tapas and drinks hosted by the PAFTAGA band

11:30 p.m.: Evening entertainment by O’POSITIF.

Saturday, August 29:

11:00 a.m.: Moped meet-up at FELICAT

1:30 p.m.: Doubles pétanque tournament

6:30 p.m.: Safari Challenge: Trail running, hiking, and orienteering

No timing. Safari-themed costumes. Post-race meal

8:30 PM: Pre-party hosted by LES HOTS DOGS

11:00 PM: Big Rock Night hosted by the PICK UP Band

Sunday, August 30:

12:30 PM: Morning serenades

8:00 PM: Rock Night with SWING AVENUE.

Monday, August 31:

1:30 p.m.: Local doubles pétanque tournament.

7:30 p.m.: Musical evening at FELICAT’s.

Tuesday, September 1:

7:30 p.m.: Monjetada hosted by MONSIEUR GREG.

At nightfall: Fireworks.

L’événement Avezac en Fête pour la Saint Barthélémy Avezac-Prat-Lahitte a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65