Avishai Cohen Trio New Morning Paris

Révélé au sein du trio de Chick Coréa à la fin des 1990’s, le contrebassiste et chanteur Avishai Cohen a depuis mené une carrière ascensionnelle de compositeur et arrangeur pour s’imposer en deux décennies comme l’un des chefs de file du jazz contemporain. Une icône internationale adulée pour son jeu virtuose et ses performances scéniques toujours intenses en émotion, lors de concerts donnés dans le monde entier, partout immersifs et captivants. Son sens aigu de la narration, les climats sensitifs variés qu’il sait instaurer, se sont toujours enrichis de la fraîcheur apportée par les jeunes musiciens qui l’entourent, parmi les meilleurs de la nouvelle génération. : une déclaration musicale unique, où les sonorités, rythmes et mélodies de son Jazz métissé incarnent créativité et universalité. Son style enivrant qui allie jazz contemporain, world music et inspirations orientales, est identifiable entres tous et ses performances captivantes sur scène sont plébiscitées dans le monde entier.

En un peu plus de vingt-cinq ans d’un parcours passionnant, le musicien a promené son jeu élégant et son sens du swing au sein de formations très différentes, tout en restant fidèle au trio, moteur à explosion de ses compositions. Piano, contrebasse et batterie sont au coeur de son jazz à la fois ambitieux et accessible, guidé par un sens aigu des mélodies et un goût pour les rythmiques complexes.

En trio, formule magique du jazz moderne qu’il a toujours maîtrisée à merveille, le contrebassiste Avishai Cohen déploie ses compositions avec chaleur et authenticité.

Le jeudi 07 mai 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 41 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



