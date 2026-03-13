Avoine Zone Groove

Rue Georges Joubert Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet à Avoine pour partager 3 jours de plaisir aux côtés de grands artistes Louane, Claudio Capéo, Magic System, Marine, Adèle Castillon, Aime Simone, Carbonne, Hypaton ! Avoine Zone Groove, c’est la parenthèse douceur et musicale qui annonce l’été.

Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet à Avoine pour partager 3 jours de plaisir aux côtés de grands artistes Louane, Claudio Capéo, Magic System, Marine, Adèle Castillon, Aime Simone, Carbonne, Hypaton ! Avoine Zone Groove, c’est la parenthèse douceur et musicale qui annonce l’été.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.avoinezonegroove.fr .

Rue Georges Joubert Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

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English :

Join us in Avoine on July 4, 5 and 6 for 3 days of fun with great artists: Kool & the Gang, Ben Mazué, The Avener, Jérémy Frerot, Deluxe, 47Ter and Joseph Kamel! Avoine Zone Groove is the gentle musical interlude that heralds summer.

L’événement Avoine Zone Groove Avoine a été mis à jour le 2026-03-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme