Informations pratiques

Troyes

Axel Bauer date reportée !!

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 31 – 31 – 31 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Bonne nouvelle pour les fans de l’artiste et les amateurs de rock, le concert sera reprogrammé à l’automne 27 dans une autre salle troyenne.





Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables Éteins la lumière, À ma place, Personne n’est parfait, Ici Londres…3 millions de disques vendus, plus de 800 concerts, et une identité rock qui ne plie jamais. Après la tournée Radio Londres conclue par un Olympia triomphal fin 2023, il revient avec Grand 8, un album riche de contrastes et de sensations entre adrénaline rock, ballades en apesanteur—un voyage musical total. Véritable bête de scène et l’un des meilleurs guitaristes français, Axel Bauer livre en concert une expérience totale, un voyage à haute tension qui mêle nouveaux titres et classiques emblématiques l’énergie collective se construit, sa guitare guide le voyage. Ses shows sont une plongée dans son univers de clair-obscur, où tension rock et émotion se rencontrent. Scène et salle fusionnent dans le même Grand 8 on embarque, on accélère, on vibre.



Dans le cadre des Nuits en +

Présenté en coproduction avec La Maison du Boulanger .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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English :

L’événement Axel Bauer date reportée !! Troyes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne