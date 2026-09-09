Informations pratiques

Troyes

Axel Lattuada

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 21:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Vous êtes prisonniers de vos schémas? Condamnés à rejouer, encore et encore, des histoires d’amour qui vous échappent?



Rassurez-vous, il vous reste une chance de vivre heureux. Avec l’aide de Jean-Yves Piquet, votre formateur certifié P.E.R.A.V, venez passer votre Permis Élémentaire de Relation Amoureuse Volontaire, et donnez-vous ainsi une chance de comprendre enfin quelque chose à votre couple.



Le nouveau seul en scène de Et tout le monde s’en fout, une comédie où on apprend des trucs, à venir voir seul ou à deux !



avec Axel Lattuada

mis en scène par Fabrice De Boni .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Axel Lattuada Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne