Axel Lattuada Troyes
mardi 29 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Axel Lattuada
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 21:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Vous êtes prisonniers de vos schémas? Condamnés à rejouer, encore et encore, des histoires d’amour qui vous échappent?
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Le nouveau seul en scène de Et tout le monde s’en fout, une comédie où on apprend des trucs, à venir voir seul ou à deux !
avec Axel Lattuada
mis en scène par Fabrice De Boni .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Axel Lattuada Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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