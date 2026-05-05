Aydius, village perché, Fronton à Aydius, Aydius

Aydius, village perché Dimanche 28 juin, 14h30 Fronton à Aydius Pyrénées-Atlantiques

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Situé sur les flancs de la montagne à environ 800m d’altitude, Aydius compte également quatre hameaux. Véritable image d’Epinal, le village a tiré profit de la pente en inventant des systèmes de terrasses grâce à des murs de soutènement et en adaptant l’organisation de l’habitat en fonction de la pente. La vie de la communauté, tournée vers le Pastoralisme, a progressivement façonné le paysage qui s’offre à tout ceux qui arpentent le secteur.

Visite guidée sans inscription

RDV Parking du fronton

Fronton à Aydius aydius Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Situé sur les flancs de la montagne à environ 800m d’altitude, Aydius compte également quatre hameaux.

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