Aydius, village perché, Fronton à Aydius, Aydius
Aydius, village perché, Fronton à Aydius, Aydius dimanche 28 juin 2026.
Aydius, village perché Dimanche 28 juin, 14h30 Fronton à Aydius Pyrénées-Atlantiques
Gratuit et sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Situé sur les flancs de la montagne à environ 800m d’altitude, Aydius compte également quatre hameaux. Véritable image d’Epinal, le village a tiré profit de la pente en inventant des systèmes de terrasses grâce à des murs de soutènement et en adaptant l’organisation de l’habitat en fonction de la pente. La vie de la communauté, tournée vers le Pastoralisme, a progressivement façonné le paysage qui s’offre à tout ceux qui arpentent le secteur.
Visite guidée sans inscription
RDV Parking du fronton
Fronton à Aydius aydius Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Situé sur les flancs de la montagne à environ 800m d’altitude, Aydius compte également quatre hameaux.
PahPb
À voir aussi à Aydius (Pyrénées-Atlantiques)
- Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Aydius, village perché Aydius 28 juin 2026
- Trail du Montagnon Aydius 1 août 2026