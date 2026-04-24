Aydius

Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Aydius, village perché

Parking du fronton Aydius Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Balade patrimoniale proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec une guide-conférencière.

Situé sur les flancs de la montagne à environ 800m d’altitude, Aydius compte également quatre hameaux. Véritable image d’Epinal, le village a tiré profit de la pente en inventant des systèmes de terrasses grâce à des murs de soutènement et en adaptant l’organisation de l’habitat en fonction de la pente. La vie de la communauté, tournée vers le Pastoralisme, a

progressivement façonné le paysage qui s’offre à tout ceux qui arpentent le secteur. .

Parking du fronton Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Aydius, village perché Aydius a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn