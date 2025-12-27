Ayurveda Nutrition, épices et plantes MJC Héritan Mâcon

Ayurveda Nutrition, épices et plantes

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’Ayurveda est la médecine traditionnelle de l’Inde, un art de vivre ancestral qui vise à préserver la santé et à harmoniser le corps et l’esprit avec l’environnement.

Découvrez le concept des 6 saveurs en Ayurveda, les bienfaits et les énergies des aliments et des plantes que la Nature nous offre.

Des conseils concrets pour adapter votre alimentation à votre métabolisme digestif et retrouver des habitudes plus saines.

Animé par Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

