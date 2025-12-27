Ayurveda Nutrition, épices et plantes MJC Héritan Mâcon
Ayurveda Nutrition, épices et plantes MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
Ayurveda Nutrition, épices et plantes
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’Ayurveda est la médecine traditionnelle de l’Inde, un art de vivre ancestral qui vise à préserver la santé et à harmoniser le corps et l’esprit avec l’environnement.
Découvrez le concept des 6 saveurs en Ayurveda, les bienfaits et les énergies des aliments et des plantes que la Nature nous offre.
Des conseils concrets pour adapter votre alimentation à votre métabolisme digestif et retrouver des habitudes plus saines.
Animé par Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ayurveda Nutrition, épices et plantes
L’événement Ayurveda Nutrition, épices et plantes Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès