Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou

Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Sortie biodiversité dans l’ancienne carrière Saint-Martin en compagnie de Loïc Nau, guide nature chez Les Grimpereaux de l’Hermitain. .

Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

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English :

L’événement Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Haut Val De Sèvre