Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou Azay-le-Brûlé
Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou Azay-le-Brûlé mercredi 2 septembre 2026.
Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou
Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Sortie biodiversité dans l’ancienne carrière Saint-Martin en compagnie de Loïc Nau, guide nature chez Les Grimpereaux de l’Hermitain. .
Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com
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L’événement Azay-le-Brûlé le géosite de Ricou Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Haut Val De Sèvre