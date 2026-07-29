Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino Le Bambino Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino

Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans son nouveau spectacle Tu aurais 100 ans , Pierre Sicaud présente un hommage à Charles Aznavour.

Entouré de ses musiciens (Laurent Pire, Joëlle Lurkin, Bruno Bielsa), il révèle une facette plus personnelle qui met l’émotion au premier plan dans une mise en scène originale.

Avec la participation de la talentueuse chanteuse Ema Rym, de la sémillante comédienne Odile Martin et des choristes de Sainte-Foy des Vignes (direction Léon et Catherine Moogin).

Sur réservation. .

Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 26 01 pierrespectacle@gmail.com

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English : Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino

L’événement Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino Bergerac a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides