Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino Le Bambino Bergerac
vendredi 2 octobre 2026 · Le Bambino · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino
Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Dans son nouveau spectacle Tu aurais 100 ans , Pierre Sicaud présente un hommage à Charles Aznavour.
Entouré de ses musiciens (Laurent Pire, Joëlle Lurkin, Bruno Bielsa), il révèle une facette plus personnelle qui met l’émotion au premier plan dans une mise en scène originale.
Avec la participation de la talentueuse chanteuse Ema Rym, de la sémillante comédienne Odile Martin et des choristes de Sainte-Foy des Vignes (direction Léon et Catherine Moogin).
Sur réservation. .
Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 26 01 pierrespectacle@gmail.com
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English : Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino
L’événement Aznavour le nouveau spectacle de Pierre Sicaud | Le Bambino Bergerac a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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