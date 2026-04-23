Stages d’été à l’Atelier Garance Atelier Garance Bergerac
Stages d’été à l’Atelier Garance Atelier Garance Bergerac mercredi 29 juillet 2026.
Bergerac
Stages d’été à l’Atelier Garance
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Stages d’initiation aux dessin, arts plastiques, peinture, street art… dans une ambiance conviviale, apprentissage des techniques, chaque stagiaire repart avec une réalisation.
Prévoir le pique-nique pour le midi.
Réservation obligatoire. .
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
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English : Stages d’été à l’Atelier Garance
L’événement Stages d’été à l’Atelier Garance Bergerac a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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