Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA » Mercredi 22 juillet, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Prérequis :

Avoir fait en amont l’atelier CV ou avoir un CV correct et venir avec ;

Avoir clairement identifié une cible (entreprise, poste, fonction) ;

Avoir une base de compréhension en français niveau minimum 3e ou B1 ;

Avoir une base minimum en informatique.

ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=189326 »}]

Apprenez à faire votre lettre de motivation avec l’intelligence artificielle.