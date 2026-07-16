Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA », ERIP du Bergeracois, Bergerac
mercredi 22 juillet 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac
Informations pratiques
Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA » Mercredi 22 juillet, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00
Prérequis :
- Avoir fait en amont l’atelier CV ou avoir un CV correct et venir avec ;
- Avoir clairement identifié une cible (entreprise, poste, fonction) ;
- Avoir une base de compréhension en français niveau minimum 3e ou B1 ;
- Avoir une base minimum en informatique.
ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=189326 »}]
Apprenez à faire votre lettre de motivation avec l’intelligence artificielle.
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