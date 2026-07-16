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Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA », ERIP du Bergeracois, Bergerac

mercredi 22 juillet 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac

Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
ERIP du Bergeracois
Adresse
16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne

Atelier « Crée ta lettre de motivation avec l’IA » Mercredi 22 juillet, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Prérequis : 

  • Avoir fait en amont l’atelier CV ou avoir un CV correct et venir avec ;
  • Avoir clairement identifié une cible (entreprise, poste, fonction) ;
  • Avoir une base de compréhension en français niveau minimum 3e ou B1 ;
  • Avoir une base minimum en informatique.

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Apprenez à faire votre lettre de motivation avec l’intelligence artificielle.

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