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Atelier « Exploration des Métiers », ERIP du Bergeracois, Bergerac

mardi 21 juillet 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac

Atelier « Exploration des Métiers », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
ERIP du Bergeracois
Adresse
16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne

Atelier « Exploration des Métiers » 21 et 23 juillet ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00

Il s’agit de 2 séquences d’une demi-journée visant à amener à l’appropriation d’une méthodologie, afin d’identifier et choisir des métiers qui correspondent aux personnes, ainsi que d’informer sur les métiers porteurs d’emploi du territoire.

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J’apprends à identifier et choisir des métiers qui me correspondent.

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