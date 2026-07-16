Atelier « Exploration des Métiers », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Atelier « Exploration des Métiers » 21 et 23 juillet ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00

Il s’agit de 2 séquences d’une demi-journée visant à amener à l’appropriation d’une méthodologie, afin d’identifier et choisir des métiers qui correspondent aux personnes, ainsi que d’informer sur les métiers porteurs d’emploi du territoire.

ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92498 »}]

J’apprends à identifier et choisir des métiers qui me correspondent.