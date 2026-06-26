Visite Patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac
Visite Patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac mardi 21 juillet 2026.
Bergerac
Visite Patrimoine de Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.
Sur réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Visite Patrimoine de Bergerac
L’événement Visite Patrimoine de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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