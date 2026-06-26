Visite Patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Visite Patrimoine de Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.

Sur réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Patrimoine de Bergerac

L’événement Visite Patrimoine de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides