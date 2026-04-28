Bergerac

Les Estivales | Les terrasses musicales

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Retrouvez cet été les Terrasses Musicales de Bergerac !

De nombreux concerts en cœur de ville, que vous pourrez savourez autour d’un verre, d’un repas… Ou même les deux dans les restaurateurs à proximité !

Venez découvrir le groupe Trivolt le mardi 21 Juillet!

Concerts gratuit, à partir de 20h. .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Les terrasses musicales

L’événement Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides