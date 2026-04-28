Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises Bergerac
Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises Bergerac mardi 21 juillet 2026.
Bergerac
Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises
Place du livre de vie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Les animations folkloriques des Abeilles Bergeracoises sont de retour cet été.
Le rendez-vous incontournable pour les amateurs de danse traditionnel et les plus curieux ! .
Place du livre de vie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 78 46 10
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English : Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises
L’événement Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides