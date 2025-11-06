B.Bithèque La bibliothèque pour les tout-petits Bibliothèque Bacqueville-en-Caux

B.Bithèque La bibliothèque pour les tout-petits

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-06 10:15:00

fin : 2025-11-13 11:00:00

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30

Tu as entre 6 mois et 3ans ? Tu aimes écouter des histoires et chanter des comptines?

Alors rejoins-nous avec ta maman, ton papa ou ta nounou chaque jeudi matin en dehors des vacances scolaires!

Inscription obligatoire ! .

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71 bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr

English : B.Bithèque La bibliothèque pour les tout-petits

