Concours d’Attelage Route de Pierreville Bacqueville-en-Caux

Concours d’Attelage Route de Pierreville Bacqueville-en-Caux samedi 15 août 2026.

Concours d’Attelage

Route de Pierreville Hippodrome Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Concours d’attelage organisé au complexe hippique de Bacqueville-en-Caux ouvert aux amateurs, clubs et SHF.
Venez nombreux !   .

Route de Pierreville Hippodrome Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie  

English : Concours d’Attelage

L’événement Concours d’Attelage Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux