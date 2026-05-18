Bacqueville-en-Caux

Cochon grillé

Stade de speupliers Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’USBP organise son traditionnel cochon grillé ! Réservations avant le 23 juin. .

Stade de speupliers Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 95 89 29

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English : Cochon grillé

L’événement Cochon grillé Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux