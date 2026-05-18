Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cochon grillé Bacqueville-en-Caux

Cochon grillé Bacqueville-en-Caux dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade de speupliers

Ville : 76730 Bacqueville-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Bacqueville-en-Caux

Cochon grillé

Stade de speupliers Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

L’USBP organise son traditionnel cochon grillé ! Réservations avant le 23 juin.   .

Stade de speupliers Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 95 89 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cochon grillé

L’événement Cochon grillé Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime)