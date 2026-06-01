Soirée Karaoké, fête de la musique étangs de Lamberville Bacqueville-en-Caux
Soirée Karaoké, fête de la musique étangs de Lamberville Bacqueville-en-Caux samedi 20 juin 2026.
Bacqueville-en-Caux
Soirée Karaoké, fête de la musique
étangs de Lamberville 18 Route de Lamberville Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter de la fête de la musique et dévoiler vos talents durant cette soirée karaoké aux étangs de Lamberville !
La buvette et le snack sera sur place.
On vous attends nombreux ! .
étangs de Lamberville 18 Route de Lamberville Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie
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English : Soirée Karaoké, fête de la musique
L’événement Soirée Karaoké, fête de la musique Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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