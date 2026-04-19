Alleyras

Ba Da Bōm Festival

Château de la Beaume Alleyras Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

PASS Vendredi & PASS Samedi 24€

PASS Week-end 39€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le temps d’un week-end, ce lieu chargé de plus de 700 ans d’histoire vous invite à vivre une expérience unique mêlant OPEN AIR et CLUB TECHNO avec un cadre unique !

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Château de la Beaume Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For a weekend, this place steeped in over 700 years of history invites you to enjoy a unique experience combining OPEN AIR and TECHNO CLUB in a unique setting!

L’événement Ba Da Bōm Festival Alleyras a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire