Ba Da Bōm Festival Alleyras
Ba Da Bōm Festival Alleyras vendredi 17 juillet 2026.
Alleyras
Ba Da Bōm Festival
Château de la Beaume Alleyras Haute-Loire
Tarif : 24 – 24 – EUR
PASS Vendredi & PASS Samedi 24€
PASS Week-end 39€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Le temps d’un week-end, ce lieu chargé de plus de 700 ans d’histoire vous invite à vivre une expérience unique mêlant OPEN AIR et CLUB TECHNO avec un cadre unique !
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Château de la Beaume Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
For a weekend, this place steeped in over 700 years of history invites you to enjoy a unique experience combining OPEN AIR and TECHNO CLUB in a unique setting!
L’événement Ba Da Bōm Festival Alleyras a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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