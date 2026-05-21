Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin

Ygos-Saint-Saturnin

Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin

Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques

Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques

Ouvert aux pitchouns dès 3 mois. .

Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

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English : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin

Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters

Open to pitchouns from 3 months.

L’événement Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx