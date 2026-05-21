Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin
Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin vendredi 10 juillet 2026.
Ygos-Saint-Saturnin
Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.
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Ouvert aux pitchouns dès 3 mois. .
Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
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English : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters
Open to pitchouns from 3 months.
L’événement Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx
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