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Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin

Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin

Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque du Pays Morcenais

Adresse : 113 avenue Saint Saturnin

Ville : 40110 Ygos-Saint-Saturnin

Département : Landes

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ygos-Saint-Saturnin

Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin

Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.
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Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.   .

Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 

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English : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin

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L’événement Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx

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