baby boogie, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

baby boogie Samedi 27 juin, 16h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 6 à 30 mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Un espace de motricité accueillera les tout-petits. Quelle aventure ! S’exercer à la marche, ramper, se tourner et se retourner, découvrir les différents sens, ses pieds, ses mains et se faire des copains !

Le tout sous l’œil bienveillant des parents, pour un moment convivial.

Des modules de motricité et des jeux de manipulations et sensoriels issus du fonds de jeu de la ludothèque (avec possibilité d’emprunt a l’issue de la séance).

Séance adaptée pour des bébés non marcheurs et apprentis marcheurs accompagnés d’au moins 1 adulte pour un groupe de 6 enfants maximum.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

1h de motricité libre et de découverte de jeux sensoriels pour bébé non marcheur ou marcheur débutant.

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