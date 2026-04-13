Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

Baby Gym Samedi 25 avril, 10h00 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord

Jusqu’à 4 ans révolus – Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Pour se dépenser et apprendre à maîtriser son corps.

Visuel : Canva