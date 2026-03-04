Orchestre National de Lille – Voyages symphoniques, Salle Georges Brassens, Lezennes

Orchestre National de Lille – Voyages symphoniques Samedi 16 mai, 20h00 Salle Georges Brassens Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T20:00:00+02:00 – 2026-05-16T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00 – 2026-05-16T21:45:00+02:00

Voyages symphoniques

La Petite Suite a été commandée à Witold Lutoslawski par la Radio de Varsovie en 1950. Le compositeur reprend des mélodies folkloriques polonaises pour en faire des textures orchestrales inouïes.

Rien de triste dans ce Tombeau de Couperin imaginé par Ravel en 1920. Le compositeur rend ici hommage au grand musicien du XVIIIème Siècle François Couperin. Une œuvre tout en raffinement « à la française » et en nostalgie.

En 1829, Felix Mendelssohn visite l’Écosse. Les paysages sauvages des Highlands vont lui inspirer sa Troisième Symphonie. Parfois rêveuse et nostalgique, l’œuvre adopte à d’autres moments un caractère héroïque et fougueux.

Witold Lutoslawski (1913 – 1994) – Petite Suite (version de chambre) (12’)

Maurice Ravel 1875 – 1937) – Le Tombeau de Couperin (20’)

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) – Symphonie n° 3 « Écossaise » (40’)

Le concert fait l’objet d’une courte présentation des œuvres.

Distribution : Orchestre National de Lille (40 musiciens)

Direction : Anna Sulkowska-Migon (1er Prix du concours La Maestra 2022)

Durée : 1h45 avec entracte

Inscription gratuite – À partir de 6 ans

Ce spectacle vous est proposé par l’Orchestre National de Lille, la ville de Lezennes et la Métropole Européenne de Lille, dans le cadre des Belles Sorties.

Salle Georges Brassens 107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/260562078281357 »}] [{« link »: « https://form.jotform.com/260562078281357 »}]

Programmation « Les Belles Sorties » de la MEL