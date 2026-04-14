Convergence sur Lille, Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES, Lezennes
Convergence sur Lille, Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES, Lezennes dimanche 24 mai 2026.
Convergence sur Lille Dimanche 24 mai, 10h30 Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00
Balade à vélo familiale au départ du complexe sportif Philippe Berthe de Lezennes vers 10h30, nous partirons vers Lille et nous prévoyons un pique nique place François Mitterand à Lille.
Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES complexe sportif Berthe LEZENNES Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesbiclousdisidore@gmail.com »}]
Balade à vélo au départ de Lezennes pour aller sur Lille avec Pique nique à Lille.
À voir aussi à Lezennes (Nord)
- Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes 25 avril 2026
- Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes 25 avril 2026
- Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes 26 avril 2026
- Conseil municipal, Mairie, Lezennes 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, FIVES DMS, Lezennes 1 mai 2026