Convergence sur Lille, Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES, Lezennes

Convergence sur Lille Dimanche 24 mai, 10h30 Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T14:30:00+02:00

Balade à vélo familiale au départ du complexe sportif Philippe Berthe de Lezennes vers 10h30, nous partirons vers Lille et nous prévoyons un pique nique place François Mitterand à Lille.

Complexe sportif Philippe Berthe LEZENNES complexe sportif Berthe LEZENNES Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesbiclousdisidore@gmail.com »}]

Balade à vélo au départ de Lezennes pour aller sur Lille avec Pique nique à Lille.