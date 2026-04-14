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Mai à Vélo 2026, Leroy Merlin, Lezennes

Mai à Vélo 2026, Leroy Merlin, Lezennes

Mai à Vélo 2026, Leroy Merlin, Lezennes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Leroy Merlin

Adresse : Leroy Merlin France - Siège Social, 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Leroy Merlin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Leroy Merlin Leroy Merlin France – Siège Social, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France https://adeo.workplace.com/groups/2344410052323936 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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