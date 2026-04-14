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Conseil municipal, Mairie, Lezennes

Conseil municipal, Mairie, Lezennes

Conseil municipal, Mairie, Lezennes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 1, place de la République 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Conseil municipal Mercredi 29 avril, 20h00 Mairie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Entrée libre

Visuel : Canva

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