Conseil municipal, Mairie, Lezennes
Conseil municipal, Mairie, Lezennes mercredi 29 avril 2026.
Conseil municipal Mercredi 29 avril, 20h00 Mairie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Entrée libre
Visuel : Canva
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