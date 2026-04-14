Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes

Benne des déchets verts Samedi 25 avril, 10h00 Centre Technique Municipal Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées ?

Déposez vos déchets verts dans la benne mise à votre disposition toutes les deux semaines, le samedi matin de 10:00 à 12:00 au Centre Technique Municipal (rue Raymond Monnet).

Centre Technique Municipal 23 rue Raymond Monnet 59260 Lezennes Lezennes 59790 Nord Hauts-de-France

Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées.

Visuel : Canva