Lez’ Ateliers créatifs, Médiathèque, Lezennes

Lez’ Ateliers créatifs Vendredi 17 avril, 17h30 Médiathèque Nord

À partir de 6 ans – Gratuit, sur inscription à la médiathèque – Les parents peuvent accompagner les enfants durant l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T17:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T17:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Pendant les vacances, venez écouter une petite histoire et participer à une activité qui vous fera plonger dans les profondeurs de l’océan !

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Crée ton petit pingouin décoratif en papier journal !

Visuel : Canva