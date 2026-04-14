Lez’ Ateliers créatifs, Médiathèque, Lezennes
Lez’ Ateliers créatifs, Médiathèque, Lezennes vendredi 17 avril 2026.
Lez’ Ateliers créatifs Vendredi 17 avril, 17h30 Médiathèque Nord
À partir de 6 ans – Gratuit, sur inscription à la médiathèque – Les parents peuvent accompagner les enfants durant l’atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T17:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T17:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00
Pendant les vacances, venez écouter une petite histoire et participer à une activité qui vous fera plonger dans les profondeurs de l’océan !
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Crée ton petit pingouin décoratif en papier journal !
Visuel : Canva
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