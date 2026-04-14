Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vélo’Tafeurs, Leroy Merlin (Services internes), Lezennes

Vélo’Tafeurs, Leroy Merlin (Services internes), Lezennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Leroy Merlin (Services internes)

Adresse : rue de chanzy Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Vélo’Tafeurs Jeudi 28 mai, 08h30 Leroy Merlin (Services internes) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00

Leroy Merlin (Services internes) rue de chanzy Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Petit déjeuner des vélo’tafeurs Leroy Merlin.

À voir aussi à Lezennes (Nord)