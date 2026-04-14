Vélo’Tafeurs, Leroy Merlin (Services internes), Lezennes

Vélo’Tafeurs Jeudi 28 mai, 08h30 Leroy Merlin (Services internes) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00

Leroy Merlin (Services internes) rue de chanzy Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France

Petit déjeuner des vélo’tafeurs Leroy Merlin.