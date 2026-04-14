Vélo’Tafeurs, Leroy Merlin (Services internes), Lezennes
Vélo’Tafeurs, Leroy Merlin (Services internes), Lezennes jeudi 28 mai 2026.
Vélo’Tafeurs Jeudi 28 mai, 08h30 Leroy Merlin (Services internes) Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T09:30:00+02:00
Leroy Merlin (Services internes) rue de chanzy Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Petit déjeuner des vélo’tafeurs Leroy Merlin.
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