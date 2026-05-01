Baby Nature Spécial Fête des Mères Conie-Molitard
Baby Nature Spécial Fête des Mères Conie-Molitard dimanche 31 mai 2026.
Conie-Molitard
Baby Nature Spécial Fête des Mères
Conie-Molitard Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Baby Nature organise des ateliers de découverte pédagogique de la nature pour les plus petits. Cette fois-ci, le thème est la fête des mères. La journée est répartie en deux temps le matin pour les enfants de 0 à 6 ans, et l’après-midi pour ceux de 6 à 9 ans.
Plus d’informations et réservations par mail ou par téléphone. 5 .
Conie-Molitard 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 66 75 49 92 babynature.coie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baby Nature organizes educational nature discovery workshops for the very young. This time, the theme is Mother’s Day. The day is divided into two parts: in the morning for children aged 0 to 6, and in the afternoon for those aged 6 to 9.
L’événement Baby Nature Spécial Fête des Mères Conie-Molitard a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN