Conie-Molitard

Baby Nature Spécial Fête des Mères

Conie-Molitard Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Baby Nature organise des ateliers de découverte pédagogique de la nature pour les plus petits. Cette fois-ci, le thème est la fête des mères. La journée est répartie en deux temps le matin pour les enfants de 0 à 6 ans, et l’après-midi pour ceux de 6 à 9 ans.

Plus d’informations et réservations par mail ou par téléphone. 5 .

Conie-Molitard 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 66 75 49 92 babynature.coie@gmail.com

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English :

Baby Nature organizes educational nature discovery workshops for the very young. This time, the theme is Mother’s Day. The day is divided into two parts: in the morning for children aged 0 to 6, and in the afternoon for those aged 6 to 9.

L’événement Baby Nature Spécial Fête des Mères Conie-Molitard a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN