Vide-grenier Conie-Molitard
Vide-grenier Conie-Molitard dimanche 31 mai 2026.
Conie-Molitard
Vide-grenier
Conie-Molitard Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vide-grenier de l’Amicale des Jeunes de Conie-Molitard avec animations et expositions de l’association Créatif à Conie, mobylettes et motos anciennes, structure gonflable.
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Conie-Molitard 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 11 01
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English :
Garage sale organized by the Amicale des Jeunes de Conie-Molitard, with entertainment and exhibitions by the Créatif à Conie association, vintage mopeds and motorcycles, inflatable structure.
L’événement Vide-grenier Conie-Molitard a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN