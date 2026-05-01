Conie-Molitard

Vide-grenier

Conie-Molitard Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier de l’Amicale des Jeunes de Conie-Molitard avec animations et expositions de l’association Créatif à Conie, mobylettes et motos anciennes, structure gonflable.

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Conie-Molitard 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 11 01

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English :

Garage sale organized by the Amicale des Jeunes de Conie-Molitard, with entertainment and exhibitions by the Créatif à Conie association, vintage mopeds and motorcycles, inflatable structure.

L’événement Vide-grenier Conie-Molitard a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN