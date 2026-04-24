Baby Yoga avec Justine Salle d’activités Saint-Martin-en-Bresse
Baby Yoga avec Justine Salle d’activités Saint-Martin-en-Bresse jeudi 7 mai 2026.
Saint-Martin-en-Bresse
Baby Yoga avec Justine
Salle d’activités 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:00:00
fin : 2026-05-07 11:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
Salle d’activités 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Baby Yoga avec Justine
L’événement Baby Yoga avec Justine Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III