Baby Yoga avec Justine Salle d’activités Saint-Martin-en-Bresse

Saint-Martin-en-Bresse

Baby Yoga avec Justine

Salle d’activités 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 09:00:00

fin : 2026-05-07 11:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

Salle d’activités 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English : Baby Yoga avec Justine

L’événement Baby Yoga avec Justine Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III