AGENDA · Vitry-Laché
BACH ENSEMBLE AMSTERDAM église Vitry-Laché
jeudi 6 août 2026 · église · Vitry-Laché
Informations pratiques
Vitry-Laché
BACH ENSEMBLE AMSTERDAM
église Eglise de VITRY-LACHE Vitry-Laché Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert de musiques classiques BACH ENSEMBLE AMSTERDAM .
église Eglise de VITRY-LACHE Vitry-Laché 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 65 89 mairievitrylache@orange.fr
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English : BACH ENSEMBLE AMSTERDAM
L’événement BACH ENSEMBLE AMSTERDAM Vitry-Laché a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Tannay Brinon Corbigny