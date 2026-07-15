UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vitry-Laché

BACH ENSEMBLE AMSTERDAM église Vitry-Laché

jeudi 6 août 2026 · église · Vitry-Laché

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
église
Adresse
Eglise de VITRY-LACHE
Ville
58420 Vitry-Laché
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Vitry-Laché

BACH ENSEMBLE AMSTERDAM

église Eglise de VITRY-LACHE Vitry-Laché Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert de musiques classiques BACH ENSEMBLE AMSTERDAM   .

église Eglise de VITRY-LACHE Vitry-Laché 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 65 89  mairievitrylache@orange.fr

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English : BACH ENSEMBLE AMSTERDAM

L’événement BACH ENSEMBLE AMSTERDAM Vitry-Laché a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Tannay Brinon Corbigny