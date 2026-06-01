Nonancourt

Bach et la lumière

Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert Bach et la lumière par la Maîtrise de la Cathédrale de Chartres, sous la direction de Pauline Bonneau-Pfeiffer.

Extrait de cantates de Bach, motets de Mendelssohn, Tallis, Lauridsen. .

Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie +33 2 32 58 01 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bach et la lumière

L’événement Bach et la lumière Nonancourt a été mis à jour le 2026-06-15 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure