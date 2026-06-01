Bach et la lumière Nonancourt
Bach et la lumière Nonancourt samedi 20 juin 2026.
Nonancourt
Bach et la lumière
Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert Bach et la lumière par la Maîtrise de la Cathédrale de Chartres, sous la direction de Pauline Bonneau-Pfeiffer.
Extrait de cantates de Bach, motets de Mendelssohn, Tallis, Lauridsen. .
Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie +33 2 32 58 01 90
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English : Bach et la lumière
L’événement Bach et la lumière Nonancourt a été mis à jour le 2026-06-15 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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