Nonancourt

Marchés nocturnes

Parvis de l’église Nonancourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28

Marchés nocturnes organisés par la Mairie de Nonancourt sur le parvis de l’église.

Artisanat, produits locaux, restauration, animations…, venez nombreux partager ces soirées conviviales et chaleureuses. .

Parvis de l’église Nonancourt 27320 Eure Normandie +33 2 32 58 01 90

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English : Marchés nocturnes

L’événement Marchés nocturnes Nonancourt a été mis à jour le 2026-06-15 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure