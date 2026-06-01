Marchés nocturnes Nonancourt
Marchés nocturnes Nonancourt vendredi 26 juin 2026.
Nonancourt
Marchés nocturnes
Parvis de l’église Nonancourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28
Marchés nocturnes organisés par la Mairie de Nonancourt sur le parvis de l’église.
Artisanat, produits locaux, restauration, animations…, venez nombreux partager ces soirées conviviales et chaleureuses. .
Parvis de l’église Nonancourt 27320 Eure Normandie +33 2 32 58 01 90
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English : Marchés nocturnes
L’événement Marchés nocturnes Nonancourt a été mis à jour le 2026-06-15 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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