Concert à la bougie, Eglise Saint-Martin, Nonancourt

Informations pratiques

Concert à la bougie Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert de musiques contemporaines sur le thème de la nostalgie et des souvenirs.

Eglise Saint-Martin 17 place Aristide Briand, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 32 58 07 90 https://www.nonancourt.fr/ma-ville/ma-commune/histoire-de-la-ville/ Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), l’Avre devient la frontière entre la France et le duché de Normandie. En 1112, Henri Ier Beauclerc fera construire la place forte de Nonancourt et le canal. Dans cette période d’hostilités, ce fort jouera un rôle important.

Jusqu’en 1204, quand Philippe Auguste se rend maître de la Normandie, Nonancourt sera tantôt Française, tantôt Normande. Dès lors, en remerciement de son ralliement, la cité se voit octroyer une charte affranchissant ses habitants des servitudes seigneuriales et des impôts féodaux.

Désormais, les bourgeois de la ville bénéficient du droit d’élire leurs propres représentants, privilège considérable que les Nonancourtois maintiendront jusqu’à la Révolution.

Détruite par les Anglais en 1417, Nonancourt ne sera reconstruite qu’en 1451. La majeure partie de l’Eglise Saint-Martin, l’imposante maison Mouret, ainsi que de nombreuses maisons à colombages (quai Henri IV, rue Hottenier,…) datent de cette époque. Parking à proximité

CONCERT DES MUSIQUES DE CONTEMPORAINES SUR LE THEME DE NOSTALGIE ET DE SOUVENIRS

©OT MAIRIE DE NONANCOURT