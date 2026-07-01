Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise, Office de tourisme, Nonancourt

Informations pratiques

Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise 19 et 20 septembre Office de tourisme Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition des photographies et des documents concernant l’histoire et la restauration de l’église Saint-Martin.

Office de tourisme Place Aristide Briand, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 19 00 35 70 Datant du XVème siècle, la maison Mouret est une charmante maison à colombages inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Elle abrite aujourd’hui le siège de l’Office de tourisme de Nonancourt.

Une exposition des photographies et des documents concernant l’histoire et la restauration de l’église Saint- Martin.

©OT MAIRIE NONANCOURT