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Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise, Office de tourisme, Nonancourt

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Nonancourt

Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise, Office de tourisme, Nonancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
Place Aristide Briand, 27320 Nonancourt
Ville
27320 Nonancourt
Département
Eure

Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise 19 et 20 septembre Office de tourisme Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition des photographies et des documents concernant l’histoire et la restauration de l’église Saint-Martin.

Office de tourisme Place Aristide Briand, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 19 00 35 70 Datant du XVème siècle, la maison Mouret est une charmante maison à colombages inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Elle abrite aujourd’hui le siège de l’Office de tourisme de Nonancourt.
Une exposition des photographies et des documents concernant l’histoire et la restauration de l’église Saint- Martin.

©OT MAIRIE NONANCOURT

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