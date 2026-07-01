Exposition de photographies anciennes : Nonancourt à travers les époques, Salle des fêtes, Nonancourt

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes : Nonancourt à travers les époques 19 et 20 septembre Salle des fêtes Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Expositions des photos anciennes de Nonancourt, ses fêtes et son quotidien, projection des vidéo amateurs, concours des photos contemporaines.

Salle des fêtes Rue de l’appel du 18 Juin, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 32 58 01 90

Expositions des photos anciennes de Nonancourt, ses fêtes et son quotidien, projection des vidéo amateurs, concours des photos contemporaines.

©MAIRIE DE NONANCOURT